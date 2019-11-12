Son Dakika
Iğdır'da 100 polisle kaçak cep telefonu operasyonu
IĞDIR Emniyet Müdürlüğü, iş yerlerine kaçak cep telefonu ve saat operasyonu düzenledi. Polis, yeraltı çarşısındaki işyerlerinde yaptığı aramada, çok sayıda cep telefonu, saat ve elektronik cihaza el koydu. Elektronik eşya kaçakçılığını...
GÜVENLİK 12.11.2019, 14:50
IĞDIR Emniyet Müdürlüğü, iş yerlerine kaçak cep telefonu ve saat operasyonu düzenledi. Polis, yeraltı çarşısındaki işyerlerinde yaptığı aramada, çok sayıda cep telefonu, saat ve elektronik cihaza el koydu.
Elektronik eşya kaçakçılığını önlemek isteyen Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Zübeyde Hanım Bulvarı'ndaki Yeraltı Çarşısı'ndaki işyerlerini denetledi. Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce'nin yönettiği ve yaklaşık 100 polisin katılımıyla yapılan operasyonda, kaçak, çalıntı, faturasız olduğu, tespit edilen akıllı cep telefonu ile birlikte saat ve bataryalara el konuldu. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen cihazlar incelendikten sonra Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edilecek.
Elektronik eşya kaçakçılığını önlemek isteyen Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Zübeyde Hanım Bulvarı'ndaki Yeraltı Çarşısı'ndaki işyerlerini denetledi. Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce'nin yönettiği ve yaklaşık 100 polisin katılımıyla yapılan operasyonda, kaçak, çalıntı, faturasız olduğu, tespit edilen akıllı cep telefonu ile birlikte saat ve bataryalara el konuldu. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen cihazlar incelendikten sonra Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edilecek.
20°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 12 Kasım 2019
|İmsak
|06:14
|Güneş
|07:41
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:31
|Akşam
|17:55
|Yatsı
|19:18
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|11
|21
|2. Fenerbahçe
|11
|20
|3. Trabzonspor
|11
|19
|4. Alanyaspor
|11
|19
|5. Başakşehir
|11
|19
|6. Galatasaray
|11
|19
|7. Malatyaspor
|11
|18
|8. Beşiktaş
|11
|18
|9. Gaziantep FK
|11
|15
|10. Çaykur Rizespor
|11
|14
|11. Göztepe
|11
|13
|12. Konyaspor
|11
|13
|13. Kasımpaşa
|11
|12
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|11
|9
|18. Kayserispor
|11
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|11
|21
|2. Fatih Karagümrük
|11
|19
|3. Ümraniye
|11
|18
|4. Balıkesirspor
|11
|18
|5. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|6. Erzurum BB
|11
|18
|7. Keçiörengücü
|11
|18
|8. Bursaspor
|11
|17
|9. Menemen Belediyespor
|11
|17
|10. Altay
|11
|15
|11. Adana Demirspor
|11
|12
|12. İstanbulspor
|11
|12
|13. Giresunspor
|11
|12
|14. Boluspor
|11
|10
|15. Osmanlıspor
|11
|10
|16. Adanaspor
|11
|8
|17. Altınordu
|11
|7
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|12
|34
|2. Leicester City
|12
|26
|3. Chelsea
|12
|26
|4. Man City
|12
|25
|5. Sheffield United
|12
|17
|6. Arsenal
|12
|17
|7. M. United
|12
|16
|8. Wolverhampton
|12
|16
|9. Bournemouth
|12
|16
|10. Burnley
|12
|15
|11. Brighton
|12
|15
|12. Crystal Palace
|12
|15
|13. Newcastle
|12
|15
|14. Tottenham
|12
|14
|15. Everton
|12
|14
|16. West Ham
|12
|13
|17. Aston Villa
|12
|11
|18. Watford
|12
|8
|19. Southampton
|12
|8
|20. Norwich City
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|12
|25
|2. Real Madrid
|12
|25
|3. Atletico Madrid
|13
|24
|4. Sevilla
|13
|24
|5. Real Sociedad
|13
|23
|6. Athletic Bilbao
|13
|20
|7. Getafe
|13
|20
|8. Granada
|13
|20
|9. Valencia
|13
|20
|10. Osasuna
|13
|19
|11. Villarreal
|13
|18
|12. Levante
|13
|17
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Deportivo Alaves
|13
|15
|15. Eibar
|13
|15
|16. Mallorca
|13
|14
|17. Real Betis
|13
|13
|18. Celta de Vigo
|13
|9
|19. Espanyol
|13
|8
|20. Leganés
|13
|6