Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanlığı : Son bir haftada 10 terörist etkisiz hale getirildi
Son bir haftada 10 terörist...
Iğdır'da yolcu otobüsleri çarpıştı, çok sayıda ölü ve yaralı var
Iğdır'da yolcu otobüsleri çarpıştı, çok...
Diyarbakır'da 80 kilo PETN patlayıcı yakalandı: C4'ten daha etkili
Yatak bazalarına yerleştirilen bombalar ele...
Başbakan Yıldırım, Münih'te Mesud Barzani ile görüştü
Başbakan Yıldırım, Mesud Barzani ile...

İGDAŞ (Küçükçekmece'deki patlama) Patlamaya tesisata müdahale neden oldu

    İSTANBUL, () KÜÇÜKÇEKMECE'deki patlamayla ilgili İGDAŞ tarafından yapılan açıklamada, patlamaya tesisata müdahalenin neden olduğu belirtilerek, "Patlamanın gerçekleştiği dairenin doğalgaz projesinde 1 doğalgaz...

İGDAŞ (Küçükçekmece'deki patlama) Patlamaya tesisata müdahale neden oldu

 

 

İSTANBUL, () KÜÇÜKÇEKMECE'deki patlamayla ilgili İGDAŞ tarafından yapılan açıklamada, patlamaya tesisata müdahalenin neden olduğu belirtilerek, "Patlamanın gerçekleştiği dairenin doğalgaz projesinde 1 doğalgaz sobası ve 1 ocak olmasına rağmen, yapılan incelemede tesisattaki doğalgaz sobasının İGDAŞ’ın bilgisi ve izni olmaksızın söküldüğü belirlenmiştir" denildi.

Açıklama şöyle:

"Bugün saat 14:50 sularında Küçükçekmece, Kanarya Mahallesi, Yarasa Sokak No:21 adresinde bir patlama meydana gelmiş ve patlamada yaralananlar olmuştur.
Öncelikle söz konusu olayda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifa ve Kanarya Mahallesi sakinlerine geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. 
Patlamanın ardından 187 Doğalgaz Acil Hattı’na gelen ihbar üzerine derhal olay yerine giden İGDAŞ ekipleri, itfaiye ve emniyet ile birlikte, incelemelere başlamıştır. Yapılan ilk incelemede, patlamanın söz konusu adresteki binanın giriş katında bulunan dairede meydana geldiği tespit edilmiştir.
Patlamanın gerçekleştiği dairenin doğalgaz projesinde 1 doğalgaz sobası ve 1 ocak olmasına rağmen, yapılan incelemede tesisattaki doğalgaz sobasının İGDAŞ’ın bilgisi ve izni olmaksızın söküldüğü belirlenmiştir. Patlamaya, sökülen doğalgaz sobası hattından sızan gazın neden olduğu düşünülmektedir.  Söz konusu adreste meydana gelen olayın kesin nedeni, yapılacak adli soruşturma sonucunda netlik kazanacaktır. "

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.