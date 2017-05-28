İftar dönüşü kaza; 7 yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA’nın İnegöl İlçesi'nde, iftardan dönenlerin içerisinde bulunduğu minibüs takla attı, 7 kişi yaralandı.

Bilecik’in Pazaryeri İlçesi'ne bağlı Küçükelmalı Köyü'ndeki geleneksel iftara katılanlar, Bursa'nın Yıldırım İlçesi'ndeki evlerine dönmek için minibüsle yola çıktı. Fahrettin Duman (41) yönetimindeki 16 CCS 93 plakalı minibüs, İnegöl İlçesi yakınlarına geldiğinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp takla attı. Kazada, sürücü Fahrettin Duman ile Sevinç Duman (42), Alpay Duman (18), Eda Sarı (25), Tanju Sedef (29), Selma Beler (57) ve Ömer Duman (10) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Hurdaya dönen minibüs ise çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı.

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