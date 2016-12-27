Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Başbakan Yıldırım ve MHP lideri Bahçeli görüştü
Başbakan Yıldırım ve MHP lideri...
Aysel Tuğluk Ankara'da gözaltına alındı
Aysel Tuğluk Ankara'da gözaltına alındı
Türkiye cep telefonuyla konuşmada Avrupa lideri
Üzülmeyin!.. Bir konuda Avrupa Lideriyiz
Almanya'da 54 bin kişiyi tahliye ettiren bomba
Almanya'da 54 bin kişiyi tahliye...

İfadesinde teröristbaşını övünce tutuklandı

ADAPAZARI (Sakarya), () - SAKARYA'nın Geyve İlçesi'nde, terör örgütü PKK propogandası yaptığı iddiasıyla savcıya ifade veren Güngör Dursun, terörist başını öven sözler söyleyince tutuklandı. Geyve'de yaşayan Güngör Dursun,...

İfadesinde teröristbaşını övünce tutuklandı

ADAPAZARI (Sakarya), () - SAKARYA'nın Geyve İlçesi'nde, terör örgütü PKK propogandası yaptığı iddiasıyla savcıya ifade veren Güngör Dursun, terörist başını öven sözler söyleyince tutuklandı.
Geyve'de yaşayan Güngör Dursun, hakkında terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında bugün öğleden sonra ifade vermek üzere Geyve Cumhuriyet Savcılığı'na geldi. Güngör Dursun, cumhuriyet savcısına ifade verirken terörist başı Abdullah Öcalan'ın kendilerinin önderi olduğunu ve terör örgütünü temsil ettiğini söyledi. Savcılık, durumu Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirdi. Polis, Güngör Dursun'u alarak Adapazarı'na getirdi. 'Terör örgütü mensubu olmak, propagandasını yapmak' suçundan adliyeye sevk edilen Dursun, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55