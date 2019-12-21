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İdlib kırsalında patlama
HATAY’ın Reyhanlı ilçesinin karşısında bulunan Suriye’nin İdlib kentinin kırsalında patlama meydana geldi. Patlama sesi Türkiye’den de duyuldu. İdlib’in Harim ilçesi kırsal alanından saat 14.30 sıralarında büyük bir patlama sesi...
GÜVENLİK 21.12.2019, 15:17
HATAY’ın Reyhanlı ilçesinin karşısında bulunan Suriye’nin İdlib kentinin kırsalında patlama meydana geldi. Patlama sesi Türkiye’den de duyuldu.
İdlib’in Harim ilçesi kırsal alanından saat 14.30 sıralarında büyük bir patlama sesi duyuldu. Patlamanın ardından bölgeden yoğun duman yükseldi. Reyhanlı’da hareketliliğe neden olan patlamanın nedeni ise henüz belirlenemedi. Olayda ölen ya da yaralananın olup olmadığının araştırıldığı belirtildi.
İdlib’in Harim ilçesi kırsal alanından saat 14.30 sıralarında büyük bir patlama sesi duyuldu. Patlamanın ardından bölgeden yoğun duman yükseldi. Reyhanlı’da hareketliliğe neden olan patlamanın nedeni ise henüz belirlenemedi. Olayda ölen ya da yaralananın olup olmadığının araştırıldığı belirtildi.
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