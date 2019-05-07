İdlib gece gündüz bombalanıyor, siviller Türkiye sınırına göç ediyor (3)

KÖYE SALDIRIDA BABA İLE KIZI ÖLDÜ, ANNE İLE OĞLU YARALANDI

Rusya destekli rejim güçleri İdlib kırsalını havadan ateş altına almaya devam ediyor. Son günlerde artan ve bugün yoğunlaşan saldırılarda savaş uçakları İdlib’in güneyindeki Gbala Köyünü hedef aldı. Savaş uçaklarının bombardımanına köyde yaşayan 4 kişilik aile hedef oldu. Saldırıda enkaza dönüşen evde yaşayan baba ve kızı yaşamını yitirirken, anne ile oğlu ise yaralandı. Saldırının ardından bölgeye giden sivil savunma ekipleri yaralı anne ile oğlunu ambulansla tedavi için Maarat Annuman ilçesindeki hastaneye götürdü. Saldırının ardından tedirgin olan az sayıdaki sivil de evlerini terk ederek güvenli gördükleri bölgelere gitti.

Öte yandan sabah saatlerinde İdlib'in Ras Alayn kasabasına yönelik hava bombardımanında ise 4 kişi öldü, 20’yi aşkın kişi yaralandı.



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