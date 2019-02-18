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İdlib'de peş peşe patlamalar; ölü ve yaralılar var

SURİYE'nin İdlib kentinde peş peşe meydana gelen iki patlamada 10'u aşkın sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. Muhaliflerin elinde kalan son kent merkezi olduğu için büyük önem taşıyan, yaklaşık 4 milyona nüfusa...

İdlib'de peş peşe patlamalar; ölü ve yaralılar var
SURİYE'nin İdlib kentinde peş peşe meydana gelen iki patlamada 10'u aşkın sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.
Muhaliflerin elinde kalan son kent merkezi olduğu için büyük önem taşıyan, yaklaşık 4 milyona nüfusa sahip İdlib'de, öğle saatlerinde peş peşe iki patlama meydana geldi. Hatay'ın karşısındaki kentte bomba yüklü araçların infilak etmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10'u aşkın sivil yaşamını yitirdi, aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişi de yaralandı.
Büyük korku ve paniğe neden olan patlamalarda yaralananlar kentteki sağlık kuruluşlarına kaldırıldı. Terör örgütü Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) kontrolündeki kentte sivillere kalabalık alanlardan uzak durulması yönünde çağrılar yapıldı.
Öte yandan, İdlib'in Maret El Numan ilçesinde de sabah saatlerinden itibaren rejim güçlerinin düzenlediği füze saldırılarında bazı yerleşim alanları hasar gördü, 5 sivil yaralandı.

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