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İdlib'de 2 aylık bebek bombardımanda enkaz altından sağ çıkarıldı

SURİYE’de rejim uçaklarının İdlib kentine bağlı Maarat El Numan ilçesinde, sivillere yönelik havadan gerçekleştirdiği bombalı saldırıda 2 aylık kundaktaki bebek enkaz altından sağ çıkartıldı. Suriye rejim uçaklarınca Maarat El Numan...

İdlib'de 2 aylık bebek bombardımanda enkaz altından sağ çıkarıldı
SURİYE’de rejim uçaklarının İdlib kentine bağlı Maarat El Numan ilçesinde, sivillere yönelik havadan gerçekleştirdiği bombalı saldırıda 2 aylık kundaktaki bebek enkaz altından sağ çıkartıldı.
Suriye rejim uçaklarınca Maarat El Numan ilçesi dün havadan bombalandı. Saldırı sonrası bölgeye ulaşan sağlık ekipleri ve sivil toplum kuruluşları enkaz altında yaralıları kurtarmaya başladı. Bu sırada ekipler enkaz altında ağlayan bebek sesi duydu. Hemen harekete geçen ekipler, 2 aylık olduğu tahmin edilen kundaktaki bebeği enkazdan sağ çıkardı. İsmi öğrenilemeyen bebek  çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı.
40 KİŞİ ÖLDÜ, 100’E YAKIN YARALI VAR
İdlib’in Maarrat El Numan ilçesinde rejime ait uçakların gerçekleştirdiği bombalı saldırıda en az 40 kişi öldü. Yerel kaynaklar 100’e yakın sivilin de yaralandığını belirtti. Bu arada yaralıların tedavisine ise çevredeki hastanelerde devam ediliyor. Saldırıda yüzlerce yerleşim alanı da harabeye döndü.
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