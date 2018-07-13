Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
Karpuz üreticisi sıkıntılı... 20 kuruşa alıcı bulamıyor
Ödemişli karpuz üreticisi sıkıntılı
Adnan Oktar'a operasyon, Oktar ve çok sayıda gözaltı
Adnan Oktar gözaltına alındı
Dünya Kupası'nda ilk finalist Fransa
Dünya Kupası'nda ilk finalist Fransa

İddia üzerine girdiği gölde kayboldu

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde Murat Koca (29), arkadaşları ile Kazak Gölü'nü yüzerek geçme iddiasının ardından girdiği suda kayboldu. Ekipler, Koca'yı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kapaklı'da dün akşam saatlerinde...

İddia üzerine girdiği gölde kayboldu
TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde Murat Koca (29), arkadaşları ile Kazak Gölü'nü yüzerek geçme iddiasının ardından girdiği suda kayboldu. Ekipler, Koca'yı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kapaklı'da dün akşam saatlerinde iddiaya göre, alkol alan 4 arkadaş, daha sonra Kazak Gölü'nün bulunduğu mesire alanına geçti. Burada arkadaşlar arasında 'Gölü yüzerek geçersin, geçemezsin' tartışması üzerine iddiaya girildi. İddia üzerine gölü yüzerek geçeceğini söyleyen Murat Koca, suya girip yüzmeye başladıktan bir süre sonra çırpınmaya başladı ve gözden kayboldu. Koca'nın kıyıdaki arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri, gölde Murat Koca'yı arama çalışması başlattı. Çerkezköy ilçesinde fabrikada işçi olarak çalışan evli ve 1 çocuk babası Murat Koca'nın eşinin de hamile olduğu öğrenildi. Murat Koca'nın annesi Gülümser Koca ile eşi ve yakınları üzüntü içinde arama kurtama çalışmalarını izlerken, gözyaşı döktü.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325