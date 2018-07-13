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İddia üzerine girdiği gölde kayboldu (2)

GÖLDEN SU TAHLİYESİ YAPILIYOR Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yüzerek karşıya geçme iddiası üzerine girdiği Kazak Gölü'nde kaybolan Murat Koca'yı arama çalışmaları devam ediyor. Dalgıç polisler ve AFAD suda arama yaparken, itfaiye...

İddia üzerine girdiği gölde kayboldu (2)

GÖLDEN SU TAHLİYESİ YAPILIYOR
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yüzerek karşıya geçme iddiası üzerine girdiği Kazak Gölü'nde kaybolan Murat Koca'yı arama çalışmaları devam ediyor. Dalgıç polisler ve AFAD suda arama yaparken, itfaiye ekipleri de gölden su tahliyesine başladı.
Kapaklı Kaymakamı Mehmet Yüzer ile Belediye Başkanı İrfan Mandalı da çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Mandalı, gölün 2,5 metre derinlikte olduğunu belirterek, "Bu yüzden suyu azaltmak için gölden su tahliyesi yapıyoruz. Ekipler de arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Umarım en kısa süre içinde kaybolan kişiye ulaşırız" dedi.
HAMİLE EŞİ VE ANNESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Murat Koca'nın hamile olduğu belirtilen eşi Şennur ile annesi Gülümser Koca, arama kurtarma çalışmalarını izlerken, sinir krizi geçirdi. Anne ve eşe ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan sağlık ekipleri yaptı.

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