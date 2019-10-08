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'İdari Yargı Hakimliği Sınavı' soruşturmasında 29 gözaltı kararı

ANKARA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2013 yılındaki 'İdari Yargı Hâkimliği Yazılı Sınavı'nda usulsuzlük yaptıkları iddiasıyla 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 12'si gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet...

GÜVENLİK 08.10.2019, 10:40
'İdari Yargı Hakimliği Sınavı' soruşturmasında 29 gözaltı kararı
ANKARA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2013 yılındaki 'İdari Yargı Hâkimliği Yazılı Sınavı'nda usulsuzlük yaptıkları iddiasıyla 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 12'si gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, 2013'te yapılan idari yargı hakimliği yazılı sınavında, yolsuzluk yapıldığı belirlendi. Sınavda usulsüzlük yaptığı tespit edilen 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 12'si, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
 

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