İcra tartışmasında kiracısı baba ve 2 oğlunu vuran zanlı yakalandı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, büfe işleten Coşkun Ç., dükkan kirası bedelini ödememesi nedeniyle icraya verdiği Ahmet H. ve 2 oğlunun bıçakla saldırması üzerine silahını ateşledi. Yaralanan baba ve 2 oğlu tedaviye alınırken, kaçan Coşkun Ç. yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kartepe Dumlupınar Mahallesi Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde büfe işleten Coşkun Ç.'nin (54) dükkanına Ahmet H. ile oğulları Muhammet H. ve Bayram H. geldi. Coşkun Ç., kira bedelini ödememesi nedeniyle icraya verdiği Ahmet H. ve oğullarıyla tartışmaya başladı. Ahmet H. ve oğulları Coşkun Ç.'ye bıçakla saldırdı. Tabancasını çıkaran Coşkun Ç. ateş açarak, Ahmet H. ile oğulları Muhammed H. ve Bayram H.'yi vurdu. Yaralanan Ahmet H., Muhammet H. ile Bayram H. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan Coşkun Ç., Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Başiskele İlçesi Bahçecik Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla, ruhsatsız tabancasıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Coşkun Ç. eski kiracılarından yaklaşık 30 bin lira alacaklı olduğunu, bıçakla büfeyi bastıkları için silahını ateşlediğini söyledi. Coşkun Ç. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



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