İcra müdürü, 6 milyonu zimmetine geçirip, Forex'te batırmış

ESKİŞEHİR’de zimmetine para geçirdiği iddiasıyla 2 kardeşiyle birlikte tutuklanarak, cezaevine konulan icra müdürü Sedat Dilber (45), yarın hakim karşısına çıkacak. Zimmet suçlamasıyla 12 yıla kadar hapsi istenen Dilber hakkında hazırlanan iddianamede İcra Müdürlüğü'nün emanet kasası ile hesaplarından, kardeşlerine 6 milyon 162 bin 398 TL aktardığı, paranın büyük kısmını da Forex piyasasında batırdığı bildirildi.

Eskişehir 6'ncı İcra Müdürü Sedat Dilber, yılbaşında yapılacak denetimlerde zimmetine para aktardığı ortaya çıkacağı için, geçen Aralık ayında firar edip, bir yakınını avukata gönderdi. Zimmetine para geçirdiğini ve miktarın tespit edilerek, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söyledi. Avukatın, savcılığa ihbarda bulunmasıyla başlatılan soruşturma sonunda Sedat Dilber ve kardeşleri Hasan Hüseyin ile İmdat Diber’in İstanbul’da kiraladıkları bir evde saklandığı tespit edildi. ‘Zimmet’ soruşturması kapsamında Eskişehir ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bağcılar’daki eve baskın yaptı. Sedat Dilber ve 2 kardeşi gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ajandalar, banka ve kredi kartları ile yeni alınan cep telefonları, tabletler ve 250 bin 565 TL ele geçirildi. UYAP sistemi üzerinden yapılan işlemlere ait ekran görüntüleri, icra müdürlüklerinin denetimlerinin nasıl yapılması gerektiğine dair belgeler ile banka hesap hareketlerini gösteren belgeler bulundu. Evli ve 2 çocuk babası Sedat Dilber ile kardeşleri Hasan Hüseyin(37) ve İmdat Dilber(42) Ocak ayında ‘zimmet’ suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.

12 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Eskişehir Cumhuriyet Savcısı İsa Tuncay tarafından yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianame Eskişehir 3’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. İddianamede tutuklu Sedat Dilber hakkında ‘zimmet’ suçundan, kardeşleri hakkında da ‘suça yardım etmek’ suçundan 12'şer yıla kadar hapis cezası istendi.

EMANET HESAPLARDAKİ AÇIK 6 MİLYON

İddianamede Eskişehir 6’ncı İcra Dairesi'nin emanet kasa ve banka hesaplarında yapılan incelemede, Sedat Dilber’in kardeşleri Hasan Hüseyin ve İmdat Dilber'e 6 milyon 162 bin 398 TL para aktardığının tespit edildiği, evinde de eşine bıraktığı 10 bin TL bulunduğu anlatıldı.

528 KEZ İŞLEM YAPMIŞ

Emekli banka müdürü ve icra müdür yardımcılarından oluşan bilirkişi heyeti tarafından yapılan incelemeler sonunda hazırlanan rapor da iddianamede yer aldı. Rapora göre Dilber'in göreve başladığı 28 Ekim 2016 tarihinden itibaren 528 kez İBAN numarası girmeksizin işlem yapılarak, 469 bin 855 liralık reddiye(emanet duran paranın ilgilisine ödenmesi) gerçekleştirdiği kaydedilen iddianamede sanığın İstanbul’daki bir firmaya 1 milyon 371 bin 385 TL değerinde 6 kilogram ağırlığında 995.0 saflıkta külçe altın ve 14.85 gram altın yaptırdığı anlatıldı.

Sedat Dilber'in bazı şirketler aracılığıyla Forex piyasalarında işlem yaptığı, bazı işlemler sonucunda para kaybettiği kaydedilen iddianamede icra müdürünün, yurtiçi ve dışında çok sayıda döviz bürosu ile menkul değerler ve kuyumcu şirketlerine para transferleri gerçekleştirdiği de kaydedildi.

PARAVAN DOSYALARLA DENETİMLERDEN KURTULMUŞ

Sedat Dilber’in zimmetine geçirdiği paraların tespit edilmemesi ve 3 ayda bir yapılan savcılık denetimlerden kurtulmak için işlem görmeyen icra dosyalarını paravan olarak kullanıp, hayali ödeme makbuzları hazırladığı ifade edildi. İddianamede tutuklu sanık Sedat Dilber’in Eskişehir 2’nci İcra Hakimliği tarafından yürütülen disiplin soruşturması kapsamında Adalet Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nca geçen Mart ayında devlet memurluğundan atıldığı bilgisine de yer verildi.

İFADESİNDE HERŞEYİ İTİRAF ETTİ

Tutuklu İcra Müdürü Sedat Dilber, iddianameye giren ifadesinde Forex piyasasında altın ve petrol üzerine işlemler yaptığını, zararın büyümesi üzerine aktardığı paraları yerine koyamadığını söyledi. Dilber, şunları kaydetti:

"Forex’ten altın, petrol üzerine işlem yapıyordum. Forex’te kaldıraç sistemi olduğu için kar ve zarar çok yüksekti. Forex şirketine banka hesabımdan para aktarıyordum, kazandığım miktar tekrar kendi hesabıma yatırılıyordu. Yaklaşık 2 yıldır Eskişehir 6’ncı İcra Müdürlüğü’nün ana hesabı olan emanet hesabından Forex’te işlem yapmak için kardeşim İmdat’ın hesabına peyderpey para gönderiyordum. İmdat bana, ‘Neden paraları bana aktarıyorsun’ diye sorduğunda, devlet memuru olduğumu, hesabımda fazla para gözükmesini istemediğimi söyledim. Kardeşim Hasan Hüseyin’in hesaplarına da para gönderdim. Bu şekilde yaklaşık 7-8 milyon lira civarında para yolladım. Yıllık dönemde her 3 ayda bir savcılık denetimi yapılıyordu. Bu denetimlerin yapılacağı tarihleri aşağı yukarı bildiğim için, işlem yapılmayan icra dosyalarından bir nevi hayali reddiyat makbuzları düzenliyordum. 2018 yılının Kasım ayı sonlarına doğru Forex’ten uğradığım zararın büyük miktarlara ulaşması sonucu durumu kardeşlerime anlattım. Aralık ayında zararımı kapatmak için yine Forex oynamak üzere daha büyük miktarlarda para gönderdim ancak zararım daha da büyüdü. Artık bu işi toparlayamayacağımı düşündüm. Zimmetime geçirdiğim para 6 milyon liranın üzerinde. Kardeşlerimin bu olayla bir ilgisi yok, ben istediğim için olaya dahil oldular. Yaptıklarımdan pişmanım. Zararın tümünü giderme şansım yok."

Sedat Dilber’in kardeşleri de ağabeylerine yardımcı olduklarını, zimmet suçu işlemediklerini savundu.

YARGILAMALARINA YARIN BAŞLANIYOR

Sedat Dilber ile kardeşleri, yarın Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.



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