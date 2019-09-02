İçki üretimi yapılan evde patlama: 2 yaralı

BARTIN'da Demirciler Mahallesi'ndeki Bayraktarlar Apartmanı'nın 4'üncü katında içki imal edildiği öne sürülen evde patlama meydana geldi. Olayda 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

İÇKİ ÜRETİRKEN PATLAMA MEYDANA GELDİ

Bartın’da sahte içki üretildiği iddia edilen 4 katlı bir apartmanın son katında imalatta kullanılan kazanların genleşmesi sonucu önce patlama sonra da yangın çıktı. Evde imalat yapan 2 kişiden 1'i yaralandı.

Olay, saat 08.00 sıralarında Demirciler Mahallesindeki 4 katlı Bayraktarlar Apartmanın son katında meydana geldi. İddialara göre evde yaşayan S.B.D (67), C.Y.A (59) evin mutfak bölümünde sahte içki üretmek için düzenekler hazırladı. Sabah içki üretilirken, imalatta kullanılan kazanların genleşmesinden dolayı önce patlama ardından da yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin mutfağında çıkan yangına müdahale ederek, kısa sürede kontrol altına aldılar. Evde yaşayan S.B.D ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. C.Y.A ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polislerin evde yaptığı incelemeler sonunda ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.