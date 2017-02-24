İçki masasında cinayet sarkıntılık yüzünden çıkmış

Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, () - KONYA'da birlikte içki içtikleri 64 yaşındaki Hasan Şengönül'ü dövüp 15 yerinden bıçaklayarak öldürdükleri iddia edilen 20 yaşındaki Murat Tosun ve 22 yaşındaki Bayram Kocabaş, sevkedildiği mahkemece tutuklandı. Zanlılar ifadelerinde, alkol alırken Şengönül'ün kendilerini öpmek istediğini ve bu nedenle çıkan kavgada cinayeti işlediklerini iddia ettiler.

Olay, geçen Çarşamba günü saat 20.30'da merkez Selçuklu İlçesi Selçuk Mahallesi Hoca Cihan Tekke Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Murat Tosun, Bayram Kocabaş ve kimsesiz olduğu öğrenilen Hasan Şengönül, boş evde birlikte alkol almaya başladı. Bir süre sonra grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Tosun ve Kocabaş, Hasan Şengönül'ü, 15 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Şengönül, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olaydan kısa süre sonra yakalanan şüphelilerden Murat Tosun'un asker olduğu ve izine geldiği öğrenildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin polise verdiği ifadelerinde, "Beraber alkol alıyorduk. Bizi öpmeye kalktı ve ahlaksız sözler söyledi. Bizde bıçakladık" dedikleri öğrenildi.

FOTOĞRAFLI