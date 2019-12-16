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İçişleri: Fransa uyruklu yabancı terörist, sınır dışı edildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Fransa uyruklu yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiği duyuruldu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine...
GÜVENLİK 16.12.2019, 09:51
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Fransa uyruklu yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiği duyuruldu.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün 1 Fransa uyruklu YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün 1 Fransa uyruklu YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.
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