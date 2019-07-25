İçişleri Bakanlığı: Van'da 1 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Van'ın Erçiş ilçesi kırsalında gerçekleştirilen 'Şehit Jandarma Er Eyüp Öksüz' operasyonunda 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Van Erçiş ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen Şehit Jandarma Er Eyüp Öksüz operasyonunda 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Van Erçiş ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen Şehit Jandarma Er Eyüp Öksüz operasyonunda 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.