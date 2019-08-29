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İçişleri Bakanlığı: Tunceli'de 1 terörist daha etkisiz hale getirildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Tunceli merkez kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı...
GÜVENLİK 29.08.2019, 07:11
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Tunceli merkez kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli merkez kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli merkez kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
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