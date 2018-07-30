İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada 36 terörist etkisiz hale getirildi

Gökhan CEYLAN/ANKARA, () - İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca son 1 haftada yurt içinde yapılan operasyonlarda, aralarında 'terörden arananlar listesi'nin gri kategorisinde yer alan, 'Aram Civan' kod adlı Osman Gülen'in de bulunduğu 36 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 1 haftada güvenlik güçleri tarafından iç güvenlik operasyonları kapsamında 1994 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda terör örgütlerine yardım ettiği ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 351'i terör (PKK/KCK 119, Sol 4, DEAŞ 19, FETÖ/PDY 209), 3 bin 315'i uyuşturucu ile kaçakçılık suçlarından ve 60'ı düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 3 bin 726 kişi gözaltına alındı.

36 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında, İçişleri Bakanlığı'nın 'terörden arananlar listesi'nin gri kategorisinde yer alan, 'Aram Civan' kod adlı Osman Gülen'in de olduğu 36 terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan operasyonlarda 2 ilde 4 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirilirken, 22'si ağır ve uzun namlulu toplam 25 silah, 14 el bombası, 909 muhtelif mühimmat ele geçirildi. 320 kilogram patlayıcı madde ile 13 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKCILIKLA MÜCADELE

Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 518 operasyonda; 1045 kilogram esrar, 129 kilogram eroin, 0,5 kilogram kokain, 23 kilogram afyon sakızı, 47 kilogram sentetik kannabinoid maddesi, 1 kilogram metamfetamin, 27 bin 5 ecstasy hap, 78 bin 363 captagon, 1660 sentetik ecza ve 2 milyon 189 bin 199 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ayrıca 376 bin 275 paket kaçak sigara ve 60 bin 523 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, bu operasyonlar kapsamında 3 bin 315 kişi gözaltına alındı.

SOKAK SATICILARINA YÖNELİK OPERASYONLAR

Sokak satıcılarına yönelik okul çevreleri, parklar ile gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 354 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyonlarda; 76 kilogram esrar, 0,1 kilogram eroin, 7,5 kilogram sentetik kannabionid, 1 kilogram metamfetamin, 1969 adet ecstasy, 27 adet captagon, 822 adet sentetik ecza ve 14 bin 270 kök kenevir ile 21 tabanca ve tüfek ele geçirildi.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE

Siber suçlarla mücadele kapsamında ise terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 328 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılarak, tespit edilen 256 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE

Düzensiz göçle mücadele kapsamında da 572'si denizlerde olmak üzere 4 bin 927 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 60 organizatör yakalanarak, gözaltına alındı.