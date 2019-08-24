Son Dakika
İçişleri Bakanlığı: Mardin'de 300 bin TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Mardin'de etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan 'Hebat' kod adlı Abdurrahman Siler olduğunun belirlendiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada,...
GÜVENLİK 23.08.2019, 09:30
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Mardin'de etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan 'Hebat' kod adlı Abdurrahman Siler olduğunun belirlendiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında 22 Ağustos 2019 tarihinde, Mardin Savur ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen ortak operasyonda, 5 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı. Açıklamada, "Etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin 'Terörden Arananlar'da 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan 'Hebat' kod adlı Abdurrahman Siler olduğu tespit edilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristin, sabotaj eğitimi aldığı ve bölgede saldırı hazırlığı içinde olduğu belirlendi" denildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında 22 Ağustos 2019 tarihinde, Mardin Savur ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen ortak operasyonda, 5 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı. Açıklamada, "Etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin 'Terörden Arananlar'da 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan 'Hebat' kod adlı Abdurrahman Siler olduğu tespit edilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristin, sabotaj eğitimi aldığı ve bölgede saldırı hazırlığı içinde olduğu belirlendi" denildi.
24°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 24 Ağustos 2019
|İmsak
|04:42
|Güneş
|06:15
|Öğle
|13:12
|İkindi
|16:57
|Akşam
|19:58
|Yatsı
|21:25
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|1
|3
|2. Sivasspor
|1
|3
|3. Malatyaspor
|1
|3
|4. Denizlispor
|1
|3
|5. Alanyaspor
|1
|3
|6. Antalyaspor
|1
|3
|7. Çaykur Rizespor
|1
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Trabzonspor
|1
|1
|10. Kasımpaşa
|1
|1
|11. Ankaragücü
|1
|1
|12. Konyaspor
|1
|1
|13. Gençlerbirliği
|1
|0
|14. Kayserispor
|1
|0
|15. Galatasaray
|1
|0
|16. Başakşehir
|1
|0
|17. Göztepe
|2
|0
|18. Gazişehir
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|2
|4
|2. Fatih Karagümrük
|1
|3
|3. Ümraniye
|1
|3
|4. Menemen Belediyespor
|1
|3
|5. Osmanlıspor
|1
|3
|6. Akhisar Bld.Spor
|1
|3
|7. Hatayspor
|1
|3
|8. İstanbulspor
|1
|1
|9. Erzurum BB
|1
|1
|10. Keçiörengücü
|1
|1
|11. Boluspor
|2
|1
|12. Adanaspor
|1
|0
|13. Altınordu
|1
|0
|14. Altay
|1
|0
|15. Bursaspor
|1
|0
|16. Balıkesirspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Eskişehirspor
|1
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|2
|6
|2. Arsenal
|2
|6
|3. Man City
|2
|4
|4. M. United
|2
|4
|5. Brighton
|2
|4
|6. Tottenham
|2
|4
|7. Bournemouth
|2
|4
|8. Sheffield United
|2
|4
|9. Everton
|3
|4
|10. Burnley
|2
|3
|11. Aston Villa
|3
|3
|12. Norwich City
|2
|3
|13. Leicester City
|2
|2
|14. Wolverhampton
|2
|2
|15. Crystal Palace
|2
|1
|16. Chelsea
|2
|1
|17. West Ham
|2
|1
|18. Newcastle
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. Watford
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Real Madrid
|1
|3
|3. Mallorca
|1
|3
|4. Real Valladolid
|1
|3
|5. Athletic Bilbao
|1
|3
|6. Atlético Madrid
|1
|3
|7. Deportivo Alaves
|1
|3
|8. Osasuna
|1
|3
|9. Levante
|2
|3
|10. Real Sociedad
|1
|1
|11. Valencia
|1
|1
|12. Villarreal
|2
|1
|13. Granada
|2
|1
|14. Eibar
|1
|0
|15. Real Betis
|1
|0
|16. Barcelona
|1
|0
|17. Getafe
|1
|0
|18. Leganés
|1
|0
|19. Celta de Vigo
|1
|0
|20. Espanyol
|1
|0
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016