İçişleri Bakanlığı: Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bingöl merkeze bağlı Karacehennem Ormanları bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Bingöl merkeze bağlı Karacehennem Ormanları bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Bingöl merkeze bağlı Karacehennem Ormanları bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.