İçişleri Bakanlığı: Batman'da 'Kapan-4 Mava Operasyonu' başladı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Batman'da 'Kapan-4 Mava' operasyonunun başlatıldığını açıkladı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yurt içinde terörle mücadeleye yönelik olarak bakanlık tarafından geçen hafta başlatılan 'Kapan Operasyonları'nın zorlu hava koşullarına rağmen tüm hızıyla devam ettiği bildirildi. Mardin'de, 'Kapan-1 Bagok' ile başlayan operasyonların, Hatay'da 'Kapan-2 Amanoslar', Hakkari'de 'Kapan-3 Kavaklı' operasyonları ile devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Kapan operasyonları kapsamında Bakanlığımızca Batman'da Mava Barınma Alanında bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla; Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı ve Batman İl Jandarma Komutanının bizzat operasyonu arazide sevk ve idare ettiği, 'Kapan-4 Mava Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 795 personel, 52 operasyonel tim görev alıyor" denildi.



