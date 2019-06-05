İçişleri Bakanlığı: Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Ağrı-Doğubayazıt kırsalına düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Ağrı-Doğubayazıt kırsalında düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Ağrı-Doğubayazıt...
05 Haziran 2019 Çarşamba 10:53
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