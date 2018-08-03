İçişleri Bakanlığı: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında bugün Hakkari'nin Şemdinli ilçesi ve Diyarbakır'ın Hani ilçesi kırsallarında 2'şer teröristin öldürüldüğü belirtildi. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde de 2 teröristin teslim olduğu kaydedildi.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında bugün Hakkari'nin Şemdinli ilçesi ve Diyarbakır'ın Hani ilçesi kırsallarında 2'şer teröristin öldürüldüğü belirtildi. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde de 2 teröristin teslim olduğu kaydedildi.