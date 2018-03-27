ANKARA, ()- İÇİŞLERİ Bakanlığı, son 24 saatte iç güvenlik birimlerince yapılan operasyonlarda; Hatay Amanoslar'da 11, Tunceli'de 7, Mardin Dargeçit'te 3, Batman Sason'da 2 olmak üzere toplam 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı: 23 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA, ()- İÇİŞLERİ Bakanlığı, son 24 saatte iç güvenlik birimlerince yapılan operasyonlarda; Hatay Amanoslar'da 11, Tunceli'de 7, Mardin Dargeçit'te 3, Batman Sason'da 2 olmak üzere toplam 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
27 Mart 2018 Salı 10:17
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.