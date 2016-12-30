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İçişleri Bakanlığı : 20 ilde 94 derneğin faaliyeti durduruldu

ANKARA, () - İÇİŞLERİ Bakanlığı, OHAL Kanunu'nun 11. maddesi kapsamında genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak amacıyla 20 ilde milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen; FETÖ bağlantılı 42, PKK/KCK bağlantılı 26,...

İçişleri Bakanlığı : 20 ilde 94 derneğin faaliyeti durduruldu

ANKARA, () - İÇİŞLERİ Bakanlığı, OHAL Kanunu'nun 11. maddesi kapsamında genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak amacıyla 20 ilde milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen; FETÖ bağlantılı 42, PKK/KCK bağlantılı 26, DHKP-C bağlantılı 3, diğer aşırı sol örgütlerle bağlantılı 19 ve DEAŞ bağlantılı 4 olmak üzere 94 derneğin faaliyetleri valilikler tarafından durdurulduğunu açıkladı.

Açıklamada inceleme, değerlendirme çalışmalarına devam edildiği, terör örgütleri ile irtibatlı tüm yapı, grup, oluşum, kurum ve kuruluşlarla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Daha önce, 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK ve 22 Kasım 2016 tarih ve 677 sayılı KHK'lar ile; FETÖ bağlantılı 1108, PKK/KCK bağlantılı 189, DHKP-C bağlantılı 20 ve DEAŞ bağlantılı 8 olmak üzere toplam 1325 dernek kapatılmıştı.

 

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