İçişleri Bakan Yardımcısı Öztürk: Zorbalığa, tehdite, şartaja izin yok

Suat DENİZ/IĞDIR, () - İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk, Iğdır'da refarendumla ilgili alınan önlemleri yerinde denetledi. Öztürk, "Zorbalığa, tehdite, şantaja izin verecek durum olmayacak" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk, bugün karayolu ile beraberinde Ağrı Vaisi Musa Işın, Jandarma Asayiş Daiire Başkanı Tümgeneral Ali Çardakcı olduğu halde Iğdır'a geldi. Valilik önünde Vali Ahmet Turgay Alpman ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Öztürk'e makamda Vali Alpman, Küçük ve büyük Ağrı Dağlarının tablosunu hediye etti. Bayan Yardımcısı Sebahattin Öztürk, ziyaretiyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Yeni bir terörle mücadele sürecinde geldiğimiz bir aşama var. İnşallah bütün Türkiye'de bu yıl iş 'sona erer', diye bütün tedbirleri buna göre aldık. Vali, jandarma, emniyet müdürleri ile görüşerek eksikleri tespit edip rapor olarak sayın bakanımıza sunacağız. Bildiğiniz gibi önümüzde referandum var. Onunla ilgili güvenlik tedbirlerini kontrol edeceğiz. Sivil toplum kuruluşları ile görüşeceğiz. Referandumla ilgili tedbirlerimizi aldık, genelgelerimizi yayıMladık. İnsanlar hür iradesini sandığa yansıtacak. Gereken her tedbiri aldık alacağız da. Bu konuda zorbalığa, tehdite, şantaja şuna, buna izin verecek durum olmayacak."

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