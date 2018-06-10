'İçine şeytan kaçtı' diye annesini öldürdü, ikinci kez akli dengesi araştırılacak

BURSA’da, 2014 yılında annesi Şükriye Yılmaz'ı (56) 'İçine şeytan kaçtı' diyerek başını duvara vurarak öldüren ve yargılandığı mahkemece ömür boyu ağırlaştırılmış hapse çarptırılan Tayfun Yılmaz'a verilen cezayı, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi bozdu. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin, 'akli dengesi yerindedir' raporunu kabul etmeyen Ceza Dairesi, Yılmaz'ın, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda tekrar muayene edilmesini istedi.Olay, 2014 yılının Temmuz ayında Kestel ilçesi Vani Mehmet Mahallesi'nde meydana geldi. 3 arkadaşı ile üç katlı evlerinin çatı katında alkol alan Tayfun Yılmaz, alt katta oturan annesinin yanına gitti. Olay tarihinde 25 yaşında olan Tayfun Yılmaz, kendisine tepki gösteren annesi Şükriye Yılmaz'ı, kafasını duvara vurarak öldürüp kaçtı. Olay, komşularının uzun süredir Şükriye Yılmaz'dan haber alamayıp polise haber vermesiyle ortaya çıktı. Eve gelen polisler, Yılmaz'ın cansız bedeni ile karşılaştı.Polis, Mühendislik Fakültesi'nden ayrılan Şükriye Yılmaz'ın oğlu Tayfun Yılmaz'ı şüpheli olarak gözaltına aldı. Psikolojik sorunları bulunduğu öne sürülen Tayfun Yılmaz, ilk ifadesinde, "Annemi içine şeytan girdiği için kafasını duvara vura vura öldürdüm. Daha sonra alkol alıp Okan Yılmaz isimli arkadaşımın evine gidip saklandım" dedi. Bunun üzerine polis Okan Yılmaz'ı da gözaltına aldı. Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tayfun Yılmaz tutuklanırken, arkadaşı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.'ŞEYTAN GİBİ GÖRÜP, ÖLDÜRDÜM'Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, annesini kasten öldürmekten, 'ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası' istemiyle dava açılan Tayfun Yılmaz, karar duruşmasına tutuklu bulunduğu Kocaeli F Tipi Cezaevi'nden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığı ile katıldı. Son sözü sorulan Yılmaz, "Annem büyü yapıyordu. Bu yüzden onu şeytan gibi gördüm ve öldürdüm. Ne yaptığımın farkında değildim" dedi.Mahkeme heyeti, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden gelen 'Akli dengesi yerindedir' raporunu dikkate alarak Tayfun Yılmaz'a, ömür boyu ağırlaştırılmış hapis cezası verdi. Mahkeme, cinayet sonrası Tayfun Yılmaz'ın evinde kaldığı Okan Yılmaz ise yardım ve yataklık suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.YARGITAY İKİNCİ KEZ AKLİ DENGESİNİN İNCELENMESİNİ İSTEDİYerel mahkemenin bu kararı Yargıtay tarafından bozuldu. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin verdiği, 'Akli dengesi yerindedir' raporunu geçerli saymayan Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Tayfun Yılmaz'ın İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda muayene edilip buradan gelecek rapor doğrultusunda karar verilmesini istedi.Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar hakim karşısına çıkan Tayfun Yılmaz, akli dengesinin yerine olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Duruşma buradan gelecek raporun beklenmesi için ertelendi.

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