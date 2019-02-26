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İçerisinde cep telefonları bulunan çantalarını atıp, Irak'a kaçtılar

HAKKARİ'nin Irak sınırında bulunan Derecik  ilçesi kırsalında askerlerden kaçıp Irak tarafına geçen 2 kişinin araziye attığı çantalarda, cep telefonları, USB kabloları ve telefon bataryaları ele geçirildi. Irak sınırında bulunan...

İçerisinde cep telefonları bulunan çantalarını atıp, Irak'a kaçtılar
HAKKARİ'nin Irak sınırında bulunan Derecik  ilçesi kırsalında askerlerden kaçıp Irak tarafına geçen 2 kişinin araziye attığı çantalarda, cep telefonları, USB kabloları ve telefon bataryaları ele geçirildi.
Irak sınırında bulunan Derecik ilçesi 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri, ilçenin Yeşilova mezrası kırsalında sırtlarında torba bulunan 2 kişinin Irak tarafından Türkiye'ye geçtiğini fark etti. Bunun üzerine bölgeye operasyon düzenlendi. Askerleri gören şüpheliler sırtlarıdaki çantalarını atıp, Irak sınırına kaçtı. Kontrol edilen çantalarda, 115 cep telefonu, 74 USB şarj kablosu, 65 cep telefonu kulaklığı ve 46 cep telefonu bataryası ele geçirildi.
Öte yandan güvenlik güçleri tarafından 18-25 Şubat tarihleri arasında kent genelinde yapılan uygulamalarda ise 540 paket gümrük kaçağı sigara, 115 çift  ayakkabı, 26 cep telefonu ve 6 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

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