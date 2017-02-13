İç çamaşırından uyuşturucu çıktı

SAMSUN'da polisin yaptığ üst aramasında iç çamaşırına sakladığı bonzai ve cüzdanında bulunan Ecstacy ile yakalanan 21 yaşındaki Hasan A. gözaltına alındı.Olay dün İlkadım İlçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmada uyuşturucu ticareti yapktığı iddia edilen Hasan A.'yı takibe aldı. 55 LF 854 plakalı otomobil ile otoparka giren şüpheli, sivil ekipler tarafından yakalandı. Şüphelinin üst aramasını yapan polis, iç çamaşırına gizlediği 16 fişek bonzai ve cüzdanında 1 Ecstacy hap ele geçirdi. Gözaltına alınan ve bugün Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Hasan A. 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

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