İç çamaşırında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, polisin otogarda durumundan şüphelenerek durdurduğu E.A., iç çamaşırına gizlediği poşette 300 gram uyuşturucu ele geçirilince tutuklandı.

Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden Gaziantep'e uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kent girişinde uygulama noktası oluşturan polisler, şüpheli gördüğü otomobiller ile toplu taşıma araçlarını durdurarak aradı, içinde bulunanları kimlik kontrolünden geçirdi. Polisin durdurduğu bir araçta bulunan yolculardan E.A., şüpheli davranışları ve tedirginliği ile polislerin dikkatini çekti. Polislerin üst aramasını yaptığı E.A.'nın, iç çamaşırına gizlenmiş şeffaf poşete sarılı 300 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polisin gözaltına aldığı E.A., sorgulamasının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece; 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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