BAFRA (Samsun), () - SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde 70 yaşındaki Mahir Kaya, kaldığı huzurevindeki odasında ölü bulundu.

Bafra İlçesi'ndeki bir huzurevinde, bir personel, burada kalan Mahir Kaya'yı uyandırıp yemeğe çağırmak için odasına girdi. Kaya, tüm çabalara karşın tepki vermeyince, sağlık ekibi çağrıldı. Ekipleri yaptığı kontrollerde Mahir Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mahir Kaya'nın cenazesi, otopsi için Bafra Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.