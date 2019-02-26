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Husumetlisini sokak ortasında öldürdü, saklandığı kümeste yakalandı

KONYA'nın Çumra ilçesinde düğün salonu işleten Atilla Kılınçkan (35), husumetli olduğu Serhat Y. (34) tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. Kaçan Serhat Y., saklandığı akrabasına ait evin kümesinde yakalanarak gözaltına...

Husumetlisini sokak ortasında öldürdü, saklandığı kümeste yakalandı
KONYA'nın Çumra ilçesinde düğün salonu işleten Atilla Kılınçkan (35), husumetli olduğu Serhat Y. (34) tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. Kaçan Serhat Y., saklandığı akrabasına ait evin kümesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, dün saat 19.00 sıralarında İzzetbey Mahallesi Dumlu Caddesi'nde meydana geldi. Bir fabrikada işçi olarak çalışan Serhat Y., gelinlik dükkanı işleten eşi Teslime Y.'nin, düğün salonunun kiralanması sırasında husumet oluşan Atilla Kılınçkan ile cadde üzerinde karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Serhat Y., Kılınçkan'ı göğsünden bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Çumra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılınçkan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
KÜMESTE YAKALANDI
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Serhat Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, Serhat Y.'nin kaçtığı otomobili eşinin misafirliğe gititği evin önüne park ettiği, anahtarını da duvarın üzerine bıraktığını tespit etti. Yakınlarının bilgisine başvuran polis, Serhat Y.'nin bir akrabasının evine gittiğini belirledi. Eve baskın yapan polis, Serhat Y.'yi kümeste, suç aleti bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
Serhat Y.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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