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Husumetlisini camide bıçaklayarak, yaraladı
YOZGAT'da Yakup Bulut (35), cuma namazını kılmak için girdiği camide, peşinden gelen husumetlisi Onur Şimşek (25) tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay, öğle saatlerinde Çapanoğlu Büyük Camii'nde meydana geldi. Yakup Bulut, cuma...
GÜVENLİK 13.12.2019, 14:56
YOZGAT'da Yakup Bulut (35), cuma namazını kılmak için girdiği camide, peşinden gelen husumetlisi Onur Şimşek (25) tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Çapanoğlu Büyük Camii'nde meydana geldi. Yakup Bulut, cuma namazını kılmak camiye girdi. Bulut, namaz sırasında arkasındaki safta duran Onur Şimşek tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan Bulut, haber verilmesiyle gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılarak, Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Şimşek ise cuma namazı için cami önünde güvenlik önlemi alan polis ekibi tarafından gözaltına alındı. Onur Şimşek ve babasının, yaklaşık 1 ay önce Yakup Bulut ile kavga ettiği öğrenilirken, soruşturma sürdürülüyor.
Olay, öğle saatlerinde Çapanoğlu Büyük Camii'nde meydana geldi. Yakup Bulut, cuma namazını kılmak camiye girdi. Bulut, namaz sırasında arkasındaki safta duran Onur Şimşek tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan Bulut, haber verilmesiyle gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılarak, Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Şimşek ise cuma namazı için cami önünde güvenlik önlemi alan polis ekibi tarafından gözaltına alındı. Onur Şimşek ve babasının, yaklaşık 1 ay önce Yakup Bulut ile kavga ettiği öğrenilirken, soruşturma sürdürülüyor.
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