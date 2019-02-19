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Husumetli oldukları ailenin evine pompalı saldırı: 5 yaralı

Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,() -İZMİR'in Konak ilçesinde 2 şüpheli, aralarında husumet bulunan ailenin evine pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda, 5 kişi yaralandı. Olay, dün gece saat 23.30 sıralarında Atamer Mahallesi Arı Caddesi'nde...

Husumetli oldukları ailenin evine pompalı saldırı: 5 yaralı

Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,() -İZMİR'in Konak ilçesinde 2 şüpheli, aralarında husumet bulunan ailenin evine pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda, 5 kişi yaralandı.

Olay, dün gece saat 23.30 sıralarında Atamer Mahallesi Arı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Özkan K. ve akrabası olduğu öğrenilen Orhan K., aralarında husumet bulunan ailenin evine gitti. İki şüpheli evde pompalı tüfekle ateş açarak, geldikleri otomobille kayıplara karıştı. Olayda, vücutlarının çeşitli yerlerine saçma isabet eden Seda Y., Tülay Y., Dilek Y. Burhan K. ve Medine P. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan 5 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. MOBESE  incelemesi yapan ekipler, saldırganların kullandığı otomobilin Gürçeşme mevkiinde olduğu tespit etti. Koordineli bir çalışma yürüten Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan Özkan K. ve Orhan K. sorgulanmak üzere Gürçeşme Polis Merkezi'ne götürüldü. Şüphelilerin aracında yapılan aramada ise olay anında kullanılan pompalı tüfek bulundu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

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