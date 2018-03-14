Husumetli olduğu komşusunu vurdu

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde Bekir B., aralarında husumet bulunan komşusu Hamza Aydoğdulu'yu çıkan tartışma sonucu tabancayla göğsünden yaraladı. B.B., silahıyla birlikte kaçarken, Aydoğdulu ağır yalandı.Olay, bugün 07.00 sıralarında, Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aynı mahallede oturan ve çeşitli suçlardan sabıkası olduğu öğrenilen Bekir B. (27) ile Hamza Aydoğdulu (30) henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 1 ay önce kavga etti. Devreye komşularının girmesiyle olay büyümeden önlendi. Gün içinde yine Hamza Aydoğdulu ile karşılaşan Bekir B. arasında tekrar tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Bekir B., belindeki tabancayı çekerek Aydoğdulu'yu göğsünden yaraladı. Aydoğdulu aldığı yara ile kanlar içerisinde yere yığılırken, Bekir B. ise bindiği 09 UF 169 plakalı otomobille olay yerinden kaçtı.Komşuların haber vermesiyle olay yerine gelen ambulansla yaralı Aydoğdu, Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Aydoğdulu'nun hayati tehlikesi sürerken, olay yerinden kaçan Bekir B.'nin yakalanması için polis çalışma başlattı.

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