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Husumetli olduğu abisinin restoranını savaş alanına çevirdi

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, H.S. (44) aralarında husumet olan ağabeyi Ö.S.'nin (52) restoranına taş ve şişeler ile saldırdı Restoranın tüm camlarını kırıp, elindeki bıçakla kendisine zarar veren H.S., polisler tarafından güçlükle...

Husumetli olduğu abisinin restoranını savaş alanına çevirdi
BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, H.S. (44) aralarında husumet olan ağabeyi Ö.S.'nin (52) restoranına taş ve şişeler ile saldırdı Restoranın tüm camlarını kırıp, elindeki bıçakla kendisine zarar veren H.S., polisler tarafından güçlükle sakinleştirildi. Öfkeli kardeş, gözaltına alındı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi Demiryolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, H.S., aralarında ailevi nedenlerden dolayı husumet bulunan ağabeyi Ö.S.'nin (52) işlettiği restorana geldi. Ağabeyinin olmadığını öğrenen H.S., eline geçirdiği taş ve alkol şişeleri ile restorana saldırdı. Camları ve ışıklı tabelaları kıran, restoran içini savaş alanına çeviren H.S., yanında getirdiği bıçak ile kendisine de zarar verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerin gelen polis ekipleri, H.S.'yi ikna ederek elindeki bıçağı aldı. H.S., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ters kelepçelenerek, gözaltına alındı. Olay sırasında çalışanların restroranı kaçarak terk ettikleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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