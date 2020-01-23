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Husumetli iki aile arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
GÜVENLİK 23.01.2020, 02:21
TEKİRDAĞ’ın Çerkezköy ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada Celil Taşkıran öldü, 4 kişi de yaralandı.
Çerkezköy’ün Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde oturan ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki aile arasında 9 Ocak günü çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Olayın ardından iki aile arasında bugün saat 23.00 sıralarında Köşem Kavşağı’nda yine tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede Melik T., Celil T., Çetin T., Emrah Ç. ve Sefer Ç., bıçaklanarak yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilçedeki çeşitli hastanelere götürülürken, vücuduna 3 bıçak darbesi isabet eden ve durumu ağır olan Celil Taşkıran ise doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Taşkıran’ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Polis ekipleri mahallede yoğun güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturmayı sürüyor.
Çerkezköy’ün Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde oturan ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki aile arasında 9 Ocak günü çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Olayın ardından iki aile arasında bugün saat 23.00 sıralarında Köşem Kavşağı’nda yine tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede Melik T., Celil T., Çetin T., Emrah Ç. ve Sefer Ç., bıçaklanarak yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilçedeki çeşitli hastanelere götürülürken, vücuduna 3 bıçak darbesi isabet eden ve durumu ağır olan Celil Taşkıran ise doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Taşkıran’ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Polis ekipleri mahallede yoğun güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturmayı sürüyor.
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