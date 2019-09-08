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Husumetli enişte ve kayınbiraderler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
ERZİNCAN'da, husumetli enişte ve kayınbiraderler arasında çıkan bıçaklı kavgada Metin D. hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Halitpaşa Mahallesi 1250'nci sokakta meydana geldi. Kardeşler Metin ve Çetin D. ile...
GÜVENLİK 07.09.2019, 23:13
ERZİNCAN'da, husumetli enişte ve kayınbiraderler arasında çıkan bıçaklı kavgada Metin D. hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Halitpaşa Mahallesi 1250'nci sokakta meydana geldi. Kardeşler Metin ve Çetin D. ile bir süredir aralarında husumet bulunan enişteleri Soner B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi de yaralandı. Göğsüne aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Metin D., kaldırıldığı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan Çetin D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, hafif yaralanan Soner B. ise tedavisinin ardından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayın duyulmasının ardından hastaneye akın eden Metin D.'nin yakınları sinir krizi geçirirdi. Polis, hastane önünde geniş güvenlik önlemi alırken, Metin D.'nin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, akşam saatlerinde Halitpaşa Mahallesi 1250'nci sokakta meydana geldi. Kardeşler Metin ve Çetin D. ile bir süredir aralarında husumet bulunan enişteleri Soner B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi de yaralandı. Göğsüne aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Metin D., kaldırıldığı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan Çetin D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, hafif yaralanan Soner B. ise tedavisinin ardından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayın duyulmasının ardından hastaneye akın eden Metin D.'nin yakınları sinir krizi geçirirdi. Polis, hastane önünde geniş güvenlik önlemi alırken, Metin D.'nin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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