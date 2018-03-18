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Husumetli amaca çocukları arasında kavga: 1 ölü

VİRANŞEHİR (Şanlıurfa), () -  ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada tüfekle vurulan Basri Türk, (43) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede...

Husumetli amaca çocukları arasında kavga: 1 ölü

VİRANŞEHİR (Şanlıurfa), () -  ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada tüfekle vurulan Basri Türk, (43) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde ilçenin Göksu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arazi anlaşmazlığı yüzünden birbirleriyle husumetli olan, amca çocukları Türk ailelerine mensup kişiler arasında tartışma çıktı. Her iki ailenin fertlerinin katıldığı tartışma büyüyerek taş, sopa ve tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği Basri Türk, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine götürülen Türk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Basri Türk’ün cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayın yaşandığı bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri kavgaya karıştıkları saptanan 8 kişiyi gözaltına alırken, olay yerinde 3 av tüfeği ve 1 Kalaşnikof tüfek ele geçirdi.

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