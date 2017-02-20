Husumetli aileler çatıştı: 1 ölü, 5 yaralı

İMAMOĞLU (Adana),() - ADANA'nın İmamoğlu İlçesi'nde 18 yaşındaki Tayfur Ayan ve ağabeyi 24 yaşındaki Ferdi Ayan, geçen yıl Mart ayında babası Yaşar Ayan'ı öldüren Rüştü Ufuk K.'nın evini bastı. Taraflar arasında çıkan silahlı çatışmada Tayfur Ayan yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı.

İlçeye bağlı Ayvalı Mahallesi'nde geçen yıl Mart ayında başlayan husumette, boşanma aşamasında olan Ferdi Ayan ve Güler Ayan çifti mal paylaşımı sırasında kavga etti. Olaya ailelerin müdahale etmesi sonucu çıkan silahlı kavgada damadın babası Yaşar Ayan, gelinin ağabeyi Rüştü Ufuk K. tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Rüştü Ufuk K. tutuklandı.

İki aile arasında 1 yıldır devam eden husumet, dün öğle saatlerinde Ferdi Ayan ve kardeşi Tayfur Ayan'ın, babalarını öldüren Rüştü Ufuk K.'nın evine gitmesiyle tekrar alevlendi. Karşılıklı silahların çekildiği kavgada cezaevindeki Rüştü Ufuk K.'nın küçük kardeşi 16 yaşındaki Gökberk K., tabancayla, eski eniştesi Ferdi Ayan ve kardeşi Tayfur Ayan'ı kurşunladı. Ayan kardeşlerin silahla karşılık verdiği çatışma sonrasında, yaralanan Tayfur Ayan yaşamını yitirdi. Olayda Gökberk K., Ferdi Ayan, B.I., İ.K. ve A.B. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedaviye alınırken, yakalanan Gökberk K. gözaltına alındı.

Jandarmanın olayın yaşandığı mahalledeki geniş güvenlik tedbiri devam ediyor.



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K: Koca