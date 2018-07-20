Hurdaya dönen otomobilden yaralı çıkarıldı

Kaza, Keşan-Malkara karayolu Kadıköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Keşan'dan, Malkara yönüne giden Erdinç Keski yönetimindeki 59 AAG 980 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı. Yaklaşık 100 metre taklalar atarak ilerleyen otomobil, duvarı aşıp evin bahçesine girdi. Hurdaya dönen aracın sürücüsü Keski yaralandı.
Keski, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince otomobilden çıkartılarak, ambulansla kaldırıldığı Malkara Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
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