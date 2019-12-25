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Hurdaya ayrılan kamyoneti sahte plaka takıp, ehliyetsiz kullanırken yakalandı
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, trafikten çekilerek hurdaya ayrılan kamyoneti sahte plaka takarak kullanan ehliyetsiz sürücü R.Ö.'ye, 11 bin 54 lira ceza kesildi. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, İspat Cami Mahallesi...
GÜVENLİK 25.12.2019, 10:31
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, trafikten çekilerek hurdaya ayrılan kamyoneti sahte plaka takarak kullanan ehliyetsiz sürücü R.Ö.'ye, 11 bin 54 lira ceza kesildi.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan Mehmet Gemici Cennet Bahçesi Parkı kavşağında yapılan denetim sırasında, kasasında koyun taşınan kamyoneti durdurdu. Polis, sürücü R.Ö.'nün ehliyetinin olmadığını, kamyonetin üzerindeki plakanın ise başka bir araca ait olduğunu belirledi.
Şase numarası sorgulandığında ise kamyonetin trafikten çekilerek, hurdaya ayrıldığı tespit edildi. Polis, sürücü R.Ö.'ye toplam 11 bin 54 TL para cezası kesti. Araç ise çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan Mehmet Gemici Cennet Bahçesi Parkı kavşağında yapılan denetim sırasında, kasasında koyun taşınan kamyoneti durdurdu. Polis, sürücü R.Ö.'nün ehliyetinin olmadığını, kamyonetin üzerindeki plakanın ise başka bir araca ait olduğunu belirledi.
Şase numarası sorgulandığında ise kamyonetin trafikten çekilerek, hurdaya ayrıldığı tespit edildi. Polis, sürücü R.Ö.'ye toplam 11 bin 54 TL para cezası kesti. Araç ise çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.
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