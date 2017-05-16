Hurdalıkta çıkan yangın korkuttu

Mehmet CANDAN/İZMİR, () - İZMİR 'in Bayraklı İlçesi'nde, elektrik trafosunun patlaması sonucu hurda deposunda yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangından duman nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Ozan Abay Caddesi'nde bulunan hurda deposu bahçesinde bulunan elektirik trafosu patladı. Patlama nedeniyle tutuşan kablolar depoda bulanan hurda kağıt ve çöplere sıçradı. Alevlerin büyümesi üzerine çevrede bulunanlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye, yangına müdahale ederken, yoğun duman nedeniyle trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı. Polis caddeyi çift yönlü trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Hurdalık alanda zaman zaman patlamalar olurken, gökyüzünü kaplayan siyah duman panik yarattı. Ekiplerin yoğun çalışması sonrasında yangın diğer depolara sıçramadan söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI