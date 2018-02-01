Hurdacının başından vurulması olayında 4 şüpheli adliyede

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde hurda demir ticareti yapan Hasan Niğdelioğlu'nun (30) başından tabancayla vurularak yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Erenler ilçesinin Yeşiltepe Mahallesi'ndeki Modern Sanayi Sitesi'nde geçen salı meydana olayda, Hasan Niğdelioğlu sokakta başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı Niğdelioğlu'nun tedavisi, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde devam ederken, polis olayla ilgili soruşturmayı derinleştirdi. Sakarya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hasan Nidelioğlu'nu yaralayıp kaçan kişileri yakalamak için bölgede araştırma yaptı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olaya karıştıkları belirtilen 4 kişiyi tespit etti. Şüpheliler Ü.Ş., C.A., A.S. ve M.Z. Adapazarı'nda yapılan eş zamanlı operasyonla evlerinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.



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