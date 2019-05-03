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Hurdacı, av tüfeğiyle intihar etti

Feyzi DAVULCU/UŞAK, () - UŞAK'ta, hurdacılık yapan, 4 çocuk babası Orbay Ç. (41), çenesinin altına dayadığı av tüfeğini ateşleyerek, yaşamına son verdi. Hurdacı Orbay Ç., dün saat 17.00 sıralarında, kamyonetiyle Atatürk Mahallesi İbrahim...

Hurdacı, av tüfeğiyle intihar etti

Feyzi DAVULCU/UŞAK, () - UŞAK'ta, hurdacılık yapan, 4 çocuk babası Orbay Ç. (41), çenesinin altına dayadığı av tüfeğini ateşleyerek, yaşamına son verdi.
Hurdacı Orbay Ç., dün saat 17.00 sıralarında, kamyonetiyle Atatürk Mahallesi İbrahim Tahtakılıç Caddesi'ne geldi. Kamyonetini yol kenarına çeken Orbay Ç., yanındaki av tüfeğini çenesinin altına dayayıp, ateşledi. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla gelen 112 Acil Servis ekibi, Orbay Ç.'ye ilk müdaheleyi olay yerinde yaptı. Ağır yaralı olarak ambulansla Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Orbay Ç., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, bir süredir psikolojik sorunları bulunduğu ileri sürülen Orbay Ç.'nin intiharıyla ilgili soruşturma başlattı.

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