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Hurda yüklü kamyoneti çaldı, 'Alkollüydüm' dedi

DENİZLİ'de hurda yüklü kamyoneti çalan B.Y., Antalya'da yakalandı. Hırsızlık yaptığını hatırlamadığını söyleyen B.Y., "Olay anında alkollüydüm" dedi. Polisi hareket geçiren hırsızlık olayı 4 Nisan günü, Denizli'de jandarma...

Hurda yüklü kamyoneti çaldı, 'Alkollüydüm' dedi
DENİZLİ'de hurda yüklü kamyoneti çalan B.Y., Antalya'da yakalandı. Hırsızlık yaptığını hatırlamadığını söyleyen B.Y., "Olay anında alkollüydüm" dedi.
Polisi hareket geçiren hırsızlık olayı 4 Nisan günü, Denizli'de jandarma bölgesinde meydana geldi. Selahattin Şahan'a ait hurda yüklü kamyonet park halinde çalındı. Kamyonetin Antalya Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde park halinde olduğu bilgisi üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli B.Y.'yi yakaladı. Sağlık kontrolü sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen B.Y., polise verdiği ifadesinde, "Olay günü çok alkollüydüm. Ne yaptığımı hatırlamıyorum. Kendime gelince hurda malzemeleri satıp parasını yedim" dedi.
Şüphelinin ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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