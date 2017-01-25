Hurda yığınına dönen bu araçtan sağ çıktılar

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), () - BURSA’nın Orhangazi İlçesi’nde, arkasından gelen kamyonun çarpması sonucu şarampole yuvarlanan otomobil hurda yığınına döndü. Otomobilde bulunan 2’si kadın 3 kişi yaralı kurtuldu.

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Orhangazi-Yalova Karayolu Süpürgelik Mevkii’nde meydana geldi. Yalova’dan Orhangazi yönüne gelen Turhan Durmaz (44) yönetimindeki 06 JN 542 plakalı otomobile, aynı yönde gelen 50 yaşındaki İsa Kuş yönetimindeki 31 SV 881 plakalı kamyon arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil yolun sağındaki şarampole yuvarlandı. Kaza sonrasında otomobil hurdaya dönerken, sürücü Turhan Durmaz ile araçta bulunan annesi 62 yaşındaki Şemsiye Durmaz ve 56 yaşındaki Gülşen Aşıoğlu yaralandı. Çevreden yetişen vatandaşlar tarafından araç içinden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Orhangazi devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Durumu ağır olan otomobil sürücüsü Turhan Durmaz, Bursa Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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