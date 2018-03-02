Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

Hurda aracın içinde yaşayan yaşlı adam ölü bulundu

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, hurda haldeki panelvan aracın içerisinde yaşayan yaşlı adam ölü bulundu. Yaşlı adamın cenazesi morga kaldırıldı. Gebze Tatlıkuyu Mahallesi Demirhanlar Sanayi Sitesi hurda aracın...

Hurda aracın içinde yaşayan yaşlı adam ölü bulundu

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, hurda haldeki panelvan aracın içerisinde yaşayan yaşlı adam ölü bulundu. Yaşlı adamın cenazesi morga kaldırıldı.
Gebze Tatlıkuyu Mahallesi Demirhanlar Sanayi Sitesi hurda aracın içerisinde yaşayan kimliği bilinmeyen yaşlı adamın uzun süre hareket etmemesinden şüphelenen esnaf, 112 Acile haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, panelvan aracın içerisindeki yaşlı adamın öldüğünü belirledi. Polis olay yerinde incelemede bulundu. Vücudunda herhangi bir darp ve yara izi olmayan, kimliği tespit edilemeyen yaşlı adamın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314