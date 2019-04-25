Hülya, evinde ölü bulundu

ADANA'da 3 çocuk annesi Hülya H. (45), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.Olay, Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce eşinden boşanıp, yalnız yaşamaya başlayan Hülya H.'den haber alamayan yakınları, komşularını aradı. Komşuları, Hülya H.'yi evinin balkonunda hareketsiz yatarken gördü. Bu sırada, apartman yakınında bulunan bir nakliye firmasına ait eşya asansörüne binen komşuları, 3'üncü kattaki evin balkonuna çıktı. Hülya H.'nin nefes almadığı fark edilince, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Gelen sağlık ekibi, Hülya H.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.Hülya H.'nin cesedi, ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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